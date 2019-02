O FC Porto venceu esta noite o Sporting de Braga por três golos sem resposta, no jogo da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, e tem um pé na final do Jamor.

FC Porto bate Sporting de Braga e tem um pé no Jamor

Alex Telles abriu o marcador aos 37 minutos do primeiro tempo, de grande penalidade, colocando os 'dragões' em vantagem.



Na etapa complementar, os azuis e brancos continuaram a dominar o encontro e aos 63 minutos, Tiquinho Soares, com um excelente pormenor técnico, colocou o resultado em 2-0. Em cima do apito final, Brahimi, que tinha entrado em jogo há poucos minutos, fechou a contagem para o FC Porto.

Com esta vitória, os portistas mostram que estão no bom caminho. Após os dois empates para o campeonato, os comandados de Sérgio Conceição venceram em Tondela por 3-0 e hoje repetiram o resultado frente aos minhotos que atravessam um período complicado.

Os 'arsenalistas' somaram a terceira derrota consecutiva, depois de terem perdido por 3-0 contra o Sporting, em Alvalade, e em casa com o Belenenses (0-2), a contar para o campeonato.



No sábado, o FC Porto defronta o Benfica naquele que pode ser um jogo decisivo para o campeonato nacional, e, no dia 6 de março, recebe os italianos do Roma, a contar para a Liga dos Campeões.

