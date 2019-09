Dragões venceram a formação açoriana por dois golos sem resposta e ficam à espera do desfecho do Sporting-Famalicão para saberem se terminam ou não a jornada no primeiro lugar da tabela.

FC Porto bate Santa Clara por 2-0

Dragões venceram a formação açoriana por dois golos sem resposta e ficam à espera do desfecho do Sporting-Famalicão para saberem se terminam ou não a jornada no primeiro lugar da tabela.

Zé Luís inaugurou o marcador aos 15 minutos, após cruzamento de Danilo Pereira e o segundo golo da noite surgiu já em cima do apito para o intervalo, quando César, central dos insulares, colocou a bola na própria baliza.



Este triunfo significa que o FC Porto poderá passar a noite no ‘trono’ da I Liga, com os mesmos 15 pontos do que o Benfica. A palavra pertence, agora, ao Famalicão, que terá de vencer o Sporting, em Alvalade, para recuperar a liderança isolada.

Quanto ao Santa Clara, ocupa agora o nono lugar da tabela classificativa, com os mesmos oito pontos de Sporting (que tem um jogo a menos) e Tondela (que, horas antes, perdeu por 1-3 na receção ao Vitória de Guimarães).

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.