FC Porto bate Moreirense

Herrera, Aboubakar e Marega resolveram o encontro para os portistas.

O FC Porto derrotou o Moreirense no Estádio do Dragão por 3-0 em partida relativa à 4ª jornada da Liga portuguesa com golos de Herrera (15 m), Aboubakar (28 m) e Marega, este aos 90 m+4.

Depois de ter sido surpreendido em casa pelo Vitória de Guimarães na jornada anterior, a equipa de Sérgio Conceição entrou disposta a impedir que nova situação deste género se verificasse e criou inúmeras dificuldades aos visitantes. Aos nove minutos já Hélder Malheiro, árbitro do encontro, assinalava penalty para os anfitriões, mas, vendo as imagens do VAR, acabaria por alterar a decisão para pontapé de canto.

No entanto, o primeiro golo portista não iria demorar, na sequência de um pontapé de canto marcado por Alex Telles. Éder Militão cabeceou, a bola chegou ao mexicano Herrera e este, dominando no peito, atirou de seguida com o pé direito para o 1-0 (15 m).

Os visitantes esboçaram leve reação, conseguindo criar sinais de perigo junto à baliza de Casillas, mas os portistas voltaram a marcar à passagem do 28º minuto, numa recarga de Aboubakar a remate de Marega que batera num poste.

O domínio do FC Porto prolongou-se pelo tempo fora, surgindo mais oportunidades de golo que acabaram por não ser concretizadas. Sérgio Conceição realizou substituições para gerir a condição física da equipa, enquanto Ivo Vieira procurava que a sua equipa desse réplica ao opositor.

A sete minutos do final, Conceição aproveitou para colocar o médio Danilo, assinalando-se assim o seu regresso à competição após paragem de vários meses devido a lesão que o afastou inclusive de participar com a seleção no Campeonato do Mundo.

No período de cinco minutos de compensações, Marega apontou o 3-0, concluindo excelente iniciativa de Otávio pelo lado esquerdo.





