FC Porto bate Feirense

Autogolo de Felipe deu vantagem à equipa de Santa Maria da Feira, mas Danilo e Pepe garantiram o triunfo.

O FC Porto foi a Santa Maria da Feira vencer o Feirense por 2-1 em jogo relativo à 25ª jornada no qual até começou a perder, logo aos quatro minutos, num autogolo do central Felipe quando procurava impedir João Silva de desviar para a baliza de Casillas.

No entanto, os portistas depressa chegaram à igualdade, num excelente cabeceamento de Danilo após pontapé de canto de Corona (18 m). Quatro minutos depois, o jogo teve de ser interrompido, uma vez que uma das torres de iluminação, que já forçara a um início atrasado, voltou a falhar por momentos.

Reatado o encontro após sete minutos de interrupção, a equipa de Sérgio Conceição iria colocar-se em vantagem frente ao último classificado, outra vez após pontapé de canto de Corona que teve insistência de Alex Telles, a bola foi colocada no interior da área, dominada entre Felipe e Soares e atrasada para remate colocado de Pepe (35 m).

João Silva teve a possibilidade de visar a baliza contrária a passe de cabeça de Sturgeon, mas atirou por alto (38 m) e, à beira do intervalo, Caio Secco brilhou ao deter golpe de cabeça à queima-roupa desferido por Soares.

No segundo tempo, o FC Porto assumiu o controlo do jogo, mantendo o opositor à distância, escasseando as ocasiões e multiplicando-se as paragens do jogo, algo que tornou mais reduzida a qualidade do futebol.

A dez minutos do final, numa disputa de bola com Otávio, Babanco caiu desamparado, chegou a perder os sentidos, foi assistido e teve de ser substituído por Edinho. E, quando já se jogava no período de compensações, Brahimi, com remate de longe, proporcionou magnífica intervenção ao guarda-redes Caio Secco. O Feirense tentou tudo para chegar pelo menos ao empate, Briseño atirou pouco ao lado perto do fim, mas de nada valeu o esforço.

A jornada termina esta segunda-feira com o Benfica-Belenenses (21:15).





