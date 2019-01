Portistas ganharam por 3-1 em Braga num jogo com golos de Brahimi, Rafa, Marega e Fernando Andrade.

Desporto 2 min.

FC Porto bate Benfica e joga final da Taça da Liga

Portistas ganharam por 3-1 em Braga num jogo com golos de Brahimi, Rafa, Marega e Fernando Andrade.

O FC Porto derrotou o Benfica por 3-1 na primeira meia-final da Taça da Liga, realizada esta noite em Braga, qualificando-se para a final da competição que vai jogar-se no próximo sábado. Foi a primeira derrota de Bruno Lage no comando técnico da equipa da Luz, enquanto os portistas seguem há 22 jogos sem derrotas.

O desafio teve começo prometedor com flagrantes oportunidades de golo logo nos momentos iniciais: primeiro, Marega permitiu excelente intervenção a Svilar e, pouco depois, João Félix e Rafa também desperdiçavam do lado oposto.

Com um ritmo muito vivo, o jogo foi entusiasmando os adeptos e André Pereira também testou Svilar (21 m). Três minutos depois, os portistas colocaram-se mesmo na frente do marcador, por intermédio de Brahimi, após remate de Marega defendido pelo guardião benfiquista, numa jogada que teve direito a confirmação do VAR.

Em desvantagem, os lisboetas procuraram reagir e chegaram à igualdade aos 31 minutos num lance rápido em que Pizzi centrou da direita para o interior da área, Seferovic dominou e atirou para defesa de Vaná, mas Rafa, que chegava à área em corrida, beneficiou do ressalto para empatar.

Pouco tempo durou o empate, pois a equipa de Sérgio Conceição voltou a adiantar-se aos 35 minutos, quando Marega aproveitou toque de Corona dentro da área e, à boca da baliza, fez a bola passar por entre as pernas de Svilar para o 2-1.

À beira do intervalo, o Benfica ainda marcou, por Pizzi, mas o árbitro Carlos Xistra anulou devido a fora de jogo assinalado a Rafa que o VAR confirmou.

No segundo tempo, os benfiquistas tentaram empatar, mas Seferovic, João Félix e Rafa falharam as ocasiões de que dispuseram. Os dois treinadores realizaram substituições, Lage procurou tornar a equipa mais acutilante, Conceição manteve os equilíbrios e, a cinco minutos do final, pertenceria ao FC Porto o último golo do jogo quando Soares aproveitou o adiantamento benfiquista para isolar o recém-entrado Fernando Andrade que obteve o 3-1. Marega ainda esteve perto do 4-1, mas Svilar opôs-se.

Esta quarta-feira joga-se a outra meia final da prova, entre Sporting e Sporting de Braga, a partir das 20:45. O vencedor deste jogo será adversário dos portistas na final de sábado.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.