FC Porto bate Académico Viseu e defronta Benfica na final da Taça de Portugal

'Dragões' venceram confortavelmente a formação da segunda Liga e vão voltar a disputar uma final da Taça frente aos encarnados 16 anos depois.

Esta quarta-feira, no estádio do Dragão, o FC Porto recebeu e venceu o Académico de Viseu por 3-0, em jogo da segunda mão das meias finais da prova, e assegurou a segunda vaga na final.

Depois do empate 1-1 em casa da equipa do segundo Lescalão do futebol português, na primeira mão, Alex Telles (19), de grande penalidade, Zé Luís (64) e Sérgio Oliveira (72) marcaram os golos que permitiram aos 'dragões' qualificar-se pela 31.ª vez para a final da Taça de Portugal, prova que ganharam por 16 vezes.



A última vez em que os dois clubes estiveram numa final no Jamor foi em 2004, com vitória do Benfica no prolongamento.

Ontem, os encarnados empataram (1-1) com o Famalicão, mas conseguiram um lugar no Jamor, beneficiando da vitória na Luz por 2-1 na primeira mão.



A final está agendada para 24 de maio.



