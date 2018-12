FC Porto apanha susto, mas bate Portimonense

Portistas começaram a perder e acabaram por triunfar por 4-1.

O FC Porto apanhou um susto porque começou a perder com o Portimonense no Dragão, mas acabou por conseguir a reviravolta e vencer por 4-1 em jogo relativo à 12ª jornada da Liga portuguesa.

Antes de o FC Porto construir a 11ª vitória consecutiva, logo aos nove minutos já os algarvios surpreendiam os campeões nacionais quando um centro de Nakajima encontrou a cabeça de Tormena que, sem qualquer oposição, colocou os visitantes em vantagem. Os portistas tentaram acalmar-se e, embora sem conseguirem assumir de imediato o domínio do desafio, o empate chegou através de Brahimi (17 m), mas o árbitro, por indicação do VAR, anulou devido a posição irregular de Soares.

Porém, aos 23 minutos a igualdade foi mesmo a valer, cabendo a Marega marcar após pontapé de canto de Alex Telles. Ricardo evitaria o 2-1 num cabeceamento de Felipe (28 m), mas Nakajima também criou perigo pouco mais tarde (32 m). Até ao intervalo, as duas equipas criaram ocasiões de golo, mas o resultado não se modificou.

No segundo tempo, o equilíbrio permaneceu até que Soares obteve o 2-1 a passe de Marega (58 m) e, no minuto seguinte, Brahimi aproveitou um contra-ataque para concretizar o 3-1, deixando os visitantes numa situação mais delicada. Mesmo assim, Dener ainda testou Casillas antes de Marega bisar e estabelecer o resultado final aos 66 minutos, num lance que começou por deixar dúvidas, mas sem qualquer irregularidade no posicionamento do maliano.

Até final, a equipa de Sérgio Conceição geriu a vantagem, os algarvios tentaram atenuar o desnível e ainda houve tempo para ovação quando Jackson Martínez, antigo goleador dos portistas, teve de ser substituído.





