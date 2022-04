Basta um empate vs Santa Clara no Dragão para igualar o recorde de 56 jogos sem derrotas do Benfica de Mortimore nos anos 70.

Desporto 5 min.

Liga portuguesa

FC Porto a 90 minutos da história

Rui Miguel Tovar Basta um empate vs Santa Clara no Dragão para igualar o recorde de 56 jogos sem derrotas do Benfica de Mortimore nos anos 70.

Um, dois, cinco, 12, 25, 37, 49, 56. Entre 24 Outubro 1976 e 3 Setembro 1978, o Benfica está 56 jogos sem perder para a 1.ª divisão. Pelo meio, ganha um campeonato, o de 1976-77, e, por incrível que pareça, perde o de 1977-78 para o FC Porto. Ora bem, é precisamente o FC Porto a quebrar a invencibilidade benfiquista, equipa treinada pelo inglês John Mortimore, curiosamente o único totalista nesse recorde nacional – Bento ainda se aproxima com 54 jogos – os otros dois pertencem a José Henrique.

Um, dois, cinco, 12, 25, 37, 49, 55. O FC Porto não perde para a 1.ª divisão desde 8 Novembro 2020 e já lá vão 55 jogos. Hoje é o 56.º? Ou hoje é o 56.º! O ponto de interrogação e o de exclamação impõe-se durante 90 minutos. O Santa Clara, verdade seja dita, é o único clube português a derrubar o FC Porto na presente época 2021-22, com um inequívoco 3:1. Atenção, é para a Taça da Liga, nos Açores e em Outubro. Eis um hat-trick de informações pertinentes. Contas feitas, já estamos em Abril (meio ano depois), agora é no Dragão e está em vista um recorde de proporções inimagináveis.

Se é verdade que o FC Porto de Vítor Pereira está a 90 minutos de igualar Mortimore, antes de ser derrotado pelo Gil Vicente por 3:1 em Barcelos, este FC Porto de Sérgio Conceição é uma equipa contranatura. Simplesmente porque joga contra o seu próprio poder. Ou seja, Conceição trabalha com homens facilmente descartáveis pelos superiores hierárquicos. Essa evidência é marcante no mercado de inverno. Sérgio Oliveira sai para a Roma, Corona aventura-se para o Sevilha, Luis Díaz segue guia de marcha de Liverpool. Quer dizer, três homens de confiança, três elementos de inegável valia, sobretudo o colombiano, até então segundo melhor marcador da 1.ª divisão a um golo de Darwin e seguramente o melhor jogador.

Sem esses três, o FC Porto continua igual a si próprio, como se nada fosse entre vitórias (muitas) e empates (alguns). Nesta série de 55, contabilizam-se 44-11-0 mais 127:39 em golos. O goleador de serviço é Mehdi Taremi, 32 golos. Que fenómeno, clap clap clap. Aplausos para o iraniano, um verdadeiro artista do golo. No caso do recorde do Benfica de Mortimore (44-12-0), o melhor marcador é Nené. Claro, só pode. A seu cargo, 30 golos em 119.

Pergunta de algibeira: quem derruba o Benfica? Tchan tchan tchan tchaaaaan, Alberto Costa. ‘Claro que me lembro, foi 1:0 nas Antas. Tinha acabado de ser contratado pelo FC Porto e foi um golo que me deu a conhecer aos adeptos portistas. E tudo bateu certo. Foi em casa, nas Antas, ao Benfica, garantiu a vitória e acabou com a série de 56 jogos do Benfica. E foi com o pé direito. É verdade, foi com o pé direito. Eu sou canhoto, mas esse golo ao Bento foi com o pé direito. Metia-me tantas vezes com o Bento nos treinos da selecção sobre esse golo. E outros. Tinha sorte com o Benfica.’

Então? ‘Então, nesse 3 Setembro 1978, fiz o 1:0. Um lance algo confuso na área, a bola veio parar até mim, simulei rematar com o pé esquerdo, meti para o direito e cá vai disto. Depois, marquei um outro golo ao Bento de cabeça. Veja lá, eu de cabeça! Acho que foi em 1980-81, o treinador era o austríaco Hermann Stessl. Ganhámos 2:1 nas Antas e desempatei o jogo na segunda parte. E há um outro golo ao Benfica, que nos garantiu a Supertaça portuguesa, em 1982. Perdemos 2:0 na Luz e ganhámos 4:1 nas Antas. O autor do 4:1 fui eu, num remate de fora da área.

Alberto Costa é feito, por assim dizer, em Coimbra. ‘Na Académica, aprendi desde muito cedo o que é tentar jogar bem, fazer um jogo de posse de bola, agradável à vista. E também aprendi escutar os mais velhos – foram eles que me ensinaram quase tudo. Foi também lá que aprendi o companheirismo. Só para ver bem: na minha época de estreia, em 1971/72, a Académica desceu de divisão. Sabe o que nós, jogadores, fizemos? Combinámos não nos separarmos e continuarmos na equipa para repor a Académica no seu lugar, a 1ª divisão. Foi o que aconteceu na época seguinte, na 2ª Divisão, zona norte, com 13 pontos de avanço sobre o segundo classificado [Varzim].’

Conta-me como foi da bola Efemérides e histórias caricatas do futebol pelo jornalista Rui Miguel Tovar.

Naquele tempo, diz Costa, o futebol é magia, uma festa muito própria. ‘Sem esquecer os golos, as viagens de autocarro, o companheirismo. Venho contar uma coisa: eu marcava os cantos e os lançamentos laterais depois do meio-campo. Lembro-me de jogar em Coimbra, e também nas Antas, em que tinha de pedir licença à assistência para efectuar esses lances. E atenção que esses estádios tinham pista de atletismo, mas essa parte era completamente invadida pelos adeptos em dia de jogos grandes. Bons tempos, direi eu. Agora isso é impossível. E, às vezes, ia contra os fotógrafos e os polícias. Bons tempos, repito. Tenho mais nostalgia desses tempos em que o estádio estava cheio e a multidão aderia ao futebol. Hoje em dia, o futebol é um espectáculo, um negócio. Naquela altura, era uma festa.’

A transferência da Académica para o FC Porto dá-se no Verão 1978. ‘Na altura, Jorge Nuno [Pinto da Costa] era o director do departamento de futebol e o Pedroto o treinador. Interessaram-se por mim. Um dia, mandaram um homem a Coimbra, mas expulsaram-no do café que eu frequentava em Coimbra. A partir daí, eu o Jorge Nuno decidimos encontrarmo-nos a meio caminho, em campo neutro.’

Negócio fechado, Costa estreia-se oficiosamente nas Antas em Agosto, vs Dínamo Bucareste, juntamente com outros reforços como Frasco (Leixões) e Óscar Duarte (Estoril). Daí ao golo vs Benfica é um passo.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.