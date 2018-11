FC Nordstad: Evitar a descida

Ficha do clube.

Ano de fundação: 2010

Presidente: Tiago Rodrigues

Títulos: Nenhum

Campeonato: Nenhum

Taça do Luxemburgo: Finalista vencido 2017/2018

Treinador: Paulo Ferreira. "O principal objetivo do clube é a manutenção na primeira divisão e não pode ser outro, porque acima de tudo temos de ser realistas", vinca o treinador Paulo Ferreira que trocou no início da época o Bettendorf pelo FC Nordstad. "O plantel é formado por muita gente nova. É necessário algum tempo de adaptação para que a grande maioria dos jogadores se conheçam melhor, os automatismos comecem a surgir e a produção de jogo possa aumentar. Estou satisfeito com o plantel e com o clube em geral, mas na abertura do mercado de inverno espero reforçar o plantel com alguns jogadores de qualidade. Depois de termos sido afastados da Taça do Luxemburgo vamos lutar com todas as equipas para tentarmos garantir a permanência o mais rapidamente possível".



Jogadores: Francisco Fidalgo, Manuel Meireles, André Figueira, Alexandre Rodrigues, KevinLopes, Carlos dias, Daniel Ferreira, Ricardo Roque, Michael Pereira, Gonçalo Silvano, Diogo Barreiro, Mikael Teixeira, Joaquim Gomes, Hernani Lopes, Jorge Pereira, Paulo Ferreira

Análise: Apesar de ter sido finalista (vencido) da Taça do Luxemburgo, o Nordstad evitou a descida de divisão na última jornada da temporada passada. Este ano, o clube volta a ter como objetivo principal ficar entre a elite do futsal grão-ducal. Uma tarefa que não parece nada fácil para uma formação que apresenta muitos jovens no seu plantel. Apesar da experiência do seu treinador, a presença de um ou outro jogador de qualidade seria bem-vinda ao clube nortista.