FC Differdange vence dérbi contra o Niederkorn

O FC Differdange obteve a sua primeira vitória em 2019, esta tarde, no dérbi da cidade, contra o vizinho Progrès Niederkorn. O triunfo por 2-o teve o 'dedo' do regressado Paulo Amodio ao clube para substituir Arno Bonvini, afastado do cargo na semana passada.

Num jogo dominado pela formação da casa, o Niederkorn mostrou que o seu segundo lugar não corresponde à qualidade do seu futebol. Com uma atuação pálida, os visitantes viram o rival adiantar-se no marcador aos 43 minutos da primeira parte, com um golo oportuno de Caron.

Na segunda parte, o sinal mais do encontro continuou a pertencer ao FC Differdange que após ter desperdiçado algumas ocasiões, fixou o resultado em 2-0 com um golo do recém entrado Edwin Muratovic.

O grande vencedor deste encontro especial foi Paolo Amodio, que na primeira volta tinha disputado e ganho o dérbi ao serviço do Niederkorn, pelo mesmo resultado, tendo pouco depois sido despedido pelo clube que hoje derrotou.

Dudelange cede pontos frente ao Strassen e duelo de treinadores portugueses sorriu ao Mondorf

F91 Dudelange e Strassen empataram esta tarde a uma bola. O campeão em título colocou-se em vantagem no final da primeira parte com um golo de Couturier, aos 42 minutos, mas após uma boa reação na segunda parte, os forasteiros chegaram ao empate por intermédio de Runser que transformou uma grande penalidade cometida por Jonathan Joubert a dez minutos do final.

Kevin Malget e Benjamin Runser travaram um grande duelo, esta tarde, no estádio Josy Barthel, em Dudelange, e dividiram os pontos. Photo : Michel Dell’Aiera

No outro encontro deste sábado, o duelo de treinadores portugueses entre Paulo Gomes e Carlos Fangueiro sorriu ao primeiro. O Mondorf recebeu e bateu o Union Titus Pétange por 4-1, num jogo que teve três cartões vermelhos, todos para a formação de Pétange.



A equipa orientada por Fangueiro, verdadeira sensação desta segunda volta com cinco vitórias consecutivas, até começou o encontro da melhor forma e inaugurou o marcador aos 19 minutos, por Savaneh, e foi para o intervalo a vencer, mas já reduzida a dez jogadores.

O Mondorf de Paulo Gomes entrou melhor na etapa complementar e em dois minutos ( (56 e 58) passou para a frente no marcador. Entretanto, mais dois jogadores do Titus receberam ordem de expulsão (Abreu e Mata) e a equipa acabou o encontro a oito, tendo sofrido mais dois golos.



