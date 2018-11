Ficha de jogo do clube.

FC Differdange: Um sério candidato

Alvaro Antonio SILVA DA CRUZ Ficha de jogo do clube.

FC Differdange:



Ano de fundação: 1923



1923 Presidente: Fabrizio Bei



Fabrizio Bei Títulos: 2



2 Campeonato: 2014/2015 e 2016/2017



2014/2015 e 2016/2017 Taça do Luxemburgo: Finalista vencido em 2015/2016

Treinador: Bruno Amaral. "Uma equipa como o FC Differdange só pode pensar na vitória em todos os jogos e competições que disputar. Melhorar é sempre o nosso objetivo, o que sifnifica que após o segundo lugar obtido na época passada, o nosso foco esta temporada só pode ser o título", sublinha o jovem técnico luso que se estreia este ano no comando da formação luxemburguesa. "Estou bastante entusiasmado com todos os jogadores, dirigentes e restantes pessoas que fazem parte do grupo de trabalho. Acredito que estamos verdadeiramente no bom caminho. A mentalidade é excelente e a vontade que todos mostram em superar-se está presente em cada jogo e cada treino. A Taça do Luxemburgo é outra competição que vamos tentar conquistar para que esta época fique na história do clube".

Jogadores: João Guedes, Nuno Marques, Jorge Mendes, David Chalmandrier, David Vieira, José Vieira, Nuri Chavel, Fredy dos Santos, Rúben Oliveira, António Vieira, Bino Oliveira, Daniel Garrido, Ernad Masic, Darko Duvgnak, Mickael Monteiro, Marco Boronha

Análise: Com dois títulos de campeão no seu palmarés e uma final de Taça do Luxemburgo perdida, o FC Differdange é das equipas mais fortes e carismáticas da competição. Após ter ficado aquém das expectativas na época passada, o conjunto ’encarnado’ arrancou em força e lidera a prova só com vitórias. Com um plantel de grande qualidade foi vencer o Racing no seu reduto, cotando-se, com a equipa da capital, como o mais sério candidado à conquista dos dois troféus.



