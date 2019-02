O FC Differdange continua a sua marcha imparável na Liga 1 do campeonato luxemburguês de futsal. Com o impressionante registo de 13 vitórias em outros tantos jogos, a formação de Differdange lidera a prova com 39 pontos, mais cinco que o Racing Luxembourg, segundo classificado.

FC Differdange soma e segue no campeonato de futsal

Álvaro Cruz O FC Differdange continua a sua marcha imparável na Liga 1 do campeonato luxemburguês de futsal. Com o impressionante registo de 13 vitórias em outros tantos jogos, a formação de Differdange lidera a prova com 39 pontos, mais cinco que o Racing Luxembourg, segundo classificado.

No domingo, o conjunto comandado pelo treinador português Bruno Amaral foi ao recinto do Uniton Titus Pétange golear a equipa local por 12-2, um resultado que confirma a boa forma do líder destacado do campeonato.

Ruben Reis, reforço da equipa de Differdange recrutado à formação portuguesa do Modicus, é uma das grandes figuras desta segunda volta. Com nove golos em quatro jornadas o jogador mostra-se "satisfeito" pelas suas performances, mas enaltece o trabalho da equipa: "As coisas estão a sair bem, mas a ajuda dos meus colegas tem sido fundamental. Além de ter sido muito bem recebido, o entrosamento com a equipa tem vindo a melhorar de jogo para jogo, o que me deixa bastante feliz", sublinha o jogador.

Com exibições de qualidade e vários golos de belo efeito, Ruben tem mostrado que é realmente um reforço para o FC Differdange. No entanto, o jovem jogador mantem-se humilde e diz que "a motivação do grupo é muito grande". "Queremos continuar a trabalhar com qualidade e perseverança para conquistar os nossos objetivos que são ganhar o campeonato e a Taça do Luxemburgo", insiste.



"A mentalidade é boa, as condições de trabalho também e a ambição do clube enorme. Portanto, estão reunidas as condições para conseguirmos uma época histórica", remata.

Nos outros encontros, o Racing Luxembourg, segundo classificado, foi a Clervaux derrotar a Amicale por 9-5, num jogo bastante intenso.



Na luta pelo play-off título, o Red Boys Aspelt recebeu e venceu a US Esch, por 4-3, num encontro bastante equilibrado, enquanto o Sparta Dudelange se deslocou ao terreno do FC Nordstad e venceu por 10-5. Com esta vitória, a formação de Dudelange é 5a classificada e soma agora 19 pontos, a dois da dupla de 4° classificados formada por Amicale Clervaux e Red Boys Aspelt.

Destaque ainda, nesta 14a jornada, para a goleada imposta pelo Samba Seven ao FC Bettendorf, que ocupa a última posição, sem qualquer ponto.

No domingo, disputa-se a 15a jornada com os seguintes encontros:

18h00: Sparta Dudelange - Samba Seven; US Esch - Futsal Nordstad



18h30: Racing Futsal - FC Bettendorf

19h30: Amicale Clervaux - Union Titus Pétange

20h30: FC Differdange - Red Boys Aspelt







