Com a eliminação do Progrès Niederkorn e da Jeunesse d'Esch, o FC Differdange assume como um dos principais pretendentes a vencer a Taça do Luxemburgo em futebol. O sorteio dos quartos de final, realizado esta quinta-feira, determinou um duelo entre a equipa de Florent Malouda e o CS Grevenmacher, formação do segundo escalão da hierarquia do futebol luxemburguês.

FC Differdange de Malouda é candidato à vitória na taça

Com a eliminação do Progrès Niederkorn e da Jeunesse d'Esch, o FC Differdange assume como um dos principais pretendentes a vencer a Taça do Luxemburgo em futebol. O sorteio dos quartos de final, realizado esta quinta-feira, determinou um duelo entre a equipa de Florent Malouda e o CS Grevenmacher, formação do segundo escalão da hierarquia do futebol luxemburguês.

Quando aos outros jogos, o Union Titus Pétange recebe no seu reduto o Racing Luxembourg, no encontro mais equilibrado desta eliminatória. A US Esch de Pedro Resende viaja até Hostert, enquanto os nortistas do FC Wiltz acolhem o Rodange.

Os quartos de final do Luxemburgo disputam-se a 18 de abril.

Programa dos quartos de final:

- CS Grevenmacher - FC Differdange

- Union Titus Pétange - Racing Luxembourg

- Hostert - US Esch

- FC Wiltz - Rodange