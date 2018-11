Ficha do clube.

FC Bettendorf: Mais que a manutenção

Alvaro Antonio SILVA DA CRUZ

FC Bettendorf

Ano de fundação: 2008

Presidente: Carlos Gameiro

Títulos: Nenhum

Campeonato: Nenhum

Taça do Luxemburgo: Nenhuma

Treinador: FilipePinto. "A minha grande preocupação é construir um grupo sério, competitivo e com uma mentalidade ganhadora. Apesar das limitações do plantel, cada um tem de dar o melhor de si em cada jogo e cada treino. É fundamental crescer em todos os aspetos e criar bases sólidas para que o clube possa encarar os seus objetivos de modo mais equilibrado e credível no futuro", explica o treinador Filipe Pinto. "Os nossos objetivos passam por assegurar a manutenção e permanecer entre a elite do futsal luxemburguês. Apesar dos meus constrangimentos laborais, aceitei este desafio porque a amizade que me une aos responsáveis do FC Bettendorf é forte e justifica o meu total compromisso. Vou dar o melhor de mim para ajudar o clube a crescer e a solidificar a sua posição no futsal luxemburguês".

Jogadores: Ruben Silva, Mikael Graça, Adélio Lourenço, Marcelo Pereira, Fernando Ribeiro, Roberto Teixeira, Rui Cardoso, Ricardo Sarmento Stieven Fortes, Valter Martins, Marco Santos, Jaime do Rio, Vítor Machado

Análise: Nas últimas épocas, o principal objetivo para o FC Bettendorf tem sido a luta pela permanência na divisão principal do futsal luxemburguês, tarefa que o clube tem conseguido concretizar com maior ou menor dificuldade. Filipe Pinto, que esteve nas últimas épocas ao serviço da Amicale Clervaux, é o novo treinador e uma mais-valia para o clube nortista que tem ambições e qualidade para fazer melhor do que lutar para evitar a descida de divisão.