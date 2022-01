O último golo em dia de legislativas foi deVítor Baptista em 1973, na vitória do Benfica no Montijo para a 7.ª jornada de um campeonato liderado pelo invicto Vitória FC de Pedroto.

Desporto 5 min.

Histórias da Bola

Fazer o gosto ao pé em dia de eleições

Rui Miguel Tovar O último golo em dia de legislativas foi deVítor Baptista em 1973, na vitória do Benfica no Montijo para a 7.ª jornada de um campeonato liderado pelo invicto Vitória FC de Pedroto.

Convenhamos, é um panorama fascinante. Vitória FC, seis vitórias, um empate e zero derrotas igual a 13 pontos. Sporting, 6-0-1 = 12. Benfica, 5-1-1 = 11. FC Porto 4-2-1 = 10. Belenenses, 3-2-2 = 8. Eis os primeiros cinco classificados na 1.ª divisão 1973-74 à passagem da sétima jornada. E porquê escrever agora sobre isso? É a última jornada com jogos em dia de eleições legislativas em Portugal.

Passa-se um ano, vive-se a revolução, passam-se mais uns anos valentes, vira-se o século, avançamos mais uns anos à grande e, finalmente, toma lá uma jornada com jogos em dia de eleições. Este domingo, dia 30, o calendário contempla dois clássicos minhotos (Vizela-Vitória SC + Braga-Moreirense), Portimonense-Tondela e ainda FC Porto-Marítimo. Aqui para nós que ninguém nos ouve, a culpa é da final da Taça da Liga, marcada para sábado, dia 29. Como há uma regra a impossibilitar jogos do campeonato em dia de final da Taça da Liga, quebra-se a tradição das eleições legislativas existente há coisa de 48 anos.

Quase meio século, caramba. Estamos em Outubro 1973, dia 28. O Movimento Democrático (PS/PCP) desiste e a Acção Nacional Popular ganha com 100%. O líder-surpresa antecipara o jogo em Matosinhos vs Leixões, último classificado, e vencera 1:0, obra de Duda. O Vitória FC de Pedroto descansa à sombra dos louros, e com um só golo sofrido em 630 minutos. É obra. No dia seguinte, o Sporting despacha a CUF no Lavradio por 3:0, com bis de Yazalde – é de Tomé o outro golo da conta sportinguista. Nas Antas, também há um bis, de Abel, e também há um 3:0, do FC Porto de Bela Guttmann (74 anos de idade) vs Vitória SC de Mário Wilson.

Vítor Baptista, a estrela que mais brilhou depois de Eusébio Estrelas do futebol, que tiveram o mundo a seus pés e o chutaram para canto, acabando na miséria. Em Portugal, fica para a história Vítor Baptista, a estrela que mais brilhou depois de Eusébio. Chamavam-lhe o Maior. Até a vida lhe mostrar o lenço branco.

A goleada do dia é em Faro, 4:1 do Farense vs Académico, e há um 0:0 entre Beira-Mar e Boavista. No Restelo, o Belenenses festeja o 1:0 do paraguaio González vs Barreirense e, em Marvila, o Oriental derruba o Olhanense por 2:0. Ao todo, 26 golos na jornada. Com o do Vitória FC no Estádio do Mar no sábado, sobram 25. O último é de Vítor Baptista aos 88 minutos no apertado 1:0 do Benfica no campo pelado Luís Almeida Fidalgo, no Montijo.

Insistimos: daí para cá, zero golos na 1.ª divisão em dia de eleições legislativas. Aguardamos o nome do sucessor d’O Maior. Até lá, entretemo-nos a escrever sobre os jogos nesse dia especial de adesão popular (ou não) às urnas. Antes desse 28 Outubro 1973, há o 26 Outubro 1969. Num clima de aparente abertura política (é a Primavera Marcelista), a União Nacional arrecada 88% dos votos. Curioso o número oito. Na Luz, 8:0 do Benfica ao Boavista com seis golos de Eusébio. Bola-extra, é o único jogo antecipado, marcado para as 21h30 em noite de lua cheia. A 25, portanto. O resto da jornada é a 26, com nulo do Sporting na Póvoa do Varzim e vitória fácil do FC Porto vs Braga nas Antas (2:0 por Nóbrega e Seninho).

De resto, o herói do dia é Mendes com um hat-trick em nove minutos no Municipal em Guimarães (4:0 do Vitória vs CUF). A outra grande notícia é a estreia do relvado em Tomar. O União entra motivado em campo e o Leixões sai-se com a vitória, cortesia Neca a passe de Gentil.

Recuamos até 12 Novembro 1961. Nas primeiras eleições após o início da Guerra Colonial, a oposição alega falta de condições e desiste a meio. O Belenenses comete a proeza de sacar um ponto na Luz (0:0) com Eusébio de um lado e Matateu do outro a exercitarem o seu fantástico pontapé para delírio da massa associativa e competência dos respectivos guarda-redes, José Pereira e Costa Pereira.

Em Aveiro, a maior enchente de sempre no Mário Duarte. O Sporting leva muita gente e celebra o 0:1 de Geo antes de se ver a jogar com dez elementos, por expulsão de Diego, e do empate de Chaves. Posto isto, o único grande a festejar os dois pontos é o FC Porto, com 2:0 vs Covilhã nas Antas, golos de Hernâni (penálti) e Azumir. De realçar o resultado mais gordo do dia, um 5:0 do Lusitano vs Académica no campo do Estrela, Évora

Conta-me como foi da bola Efemérides e histórias caricatas do futebol pelo jornalista Rui Miguel Tovar.

Mais um recuo, agora até 8 Novembro 1953. A União Nacional mete 120 pessoas, a oposição acumula 10% dos votos. É o dia em que o bis do belenense Passos silencia as Antas (2:0). É a única vitória fora. De resto, sai quase tudo à casa. O quase é o 1:1 do Oriental no Barreiro. Então, e Benfica? Tranquilo, 2:0 vs Atlético. Então, e Sporting? Tranquilo, 2:1 vs Vitória FC.

A vez anterior de jogos da 1.ª divisão em dia de eleições legislativas é a 13 Novembro 1949. Eleitos 120 deputados, todos os da União Nacional, embora a oposição apresente listas em Portalegre e Castelo Branco. Nesse dia, o Sporting dá 8:1 ao Covilhã com bis de Rola, Mário Wilson e Jesus Correia. A Académica não repete a dose por pouco, 7:1 vs Olhanense com hat-trick de Macedo e bis de Bentes. As surpresas registam-se abaixo do Tejo. O Benfica perde 1:0 em Elvas, golo de Manuelito, e o FC Porto apanha 3:0 em Setúbal.

Contas feitas, qual o veredicto? O leão é um animal político. O Sporting é o único clube invicto. E assim vai continuar, porque só joga a meio da semana, vs Belenenses SAD, no Jamor. Já o recorde de Vítor Baptista vai cair, por certo. Resta saber quem é o sucessor. Emoção a rodos. Ou não. Talvez os outros resultados (eleitorais) sejam mais importantes.

(Autor escreve de acordo com o antigo Acordo Ortográfico.)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.