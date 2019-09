O Famalicão procura segurar hoje a liderança da I Liga portuguesa de futebol na visita ao Sporting, no jogo de encerramento da sexta jornada, depois de ter sido ultrapassado provisoriamente por Benfica e FC Porto.

Famalicão procura segurar liderança na visita ao Sporting

O Famalicão procura segurar hoje a liderança da I Liga portuguesa de futebol na visita ao Sporting, no jogo de encerramento da sexta jornada, depois de ter sido ultrapassado provisoriamente por Benfica e FC Porto.

A formação nortista ainda não perdeu no campeonato e soma 13 pontos, menos dois do que os ‘grandes’ Benfica e FC Porto, que, nesta ronda, venceram em casa do Moreirense (2-1) e na receção ao Santa Clara (2-0), respetivamente.



Já o Sporting tenta regressar aos triunfos, depois da derrota caseira frente ao Rio Ave (3-2), do empate no terreno do Boavista (1-1), ambos para a I Liga, e do desaire para a Liga Europa no recinto do PSV Eindhoven (3-2), no terceiro jogo de Leonel Pontes no comando técnico ‘leonino’.

O embate entre Sporting, sétimo classificado com oito pontos, e Famalicão, terceiro com 13, está marcado para o Estádio José Alvalade, em Lisboa, a partir das 21:00, depois de o Sporting de Braga receber o Marítimo, às 19:00.

Os bracarenses, moralizados pelo triunfo europeu na visita ao Wolverhampton (1-0), não vencem desde a primeira jornada e somam duas derrotas consecutivas no campeonato, enquanto os madeirenses ainda só venceram um encontro na prova, na quarta jornada.

As duas equipas somam quatro pontos, com o Marítimo a ocupar o 15.º posto e o Sporting de Braga o 16.º e antepenúltimo.

Programa e resultados da sexta jornada:

- Sexta-feira, 20 setembro:

Paços de Ferreira – Desportivo das Aves, 2-1.

- Sábado, 21 setembro:

Belenenses – Rio Ave, 0-2.

Moreirense – Benfica, 1-2.

- Domingo, setembro:

Gil Vicente – Boavista, 0-0.

Tondela – Vitória de Guimarães, 1-3.

Vitória de Setúbal – Portimonense, 0-0.

FC Porto – Santa Clara, 2-0.

- Segunda-feira, 23 setembro:

Sporting de Braga – Marítimo, 20:00.

Sporting – Famalicão, 22:00.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.