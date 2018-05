O F91 Dudelange pode sagrar-se bicampeão de futebol do Luxemburgo já este domingo se vencer no reduto da US Esch e caso o Progrès Niederkorn não ganhe em casa do antepenúltimo Rosport, na 24° jornada da Liga BGL.

F91 pode festejar bicampeonato já domingo

O F91 Dudelange pode sagrar-se bicampeão de futebol do Luxemburgo já este domingo se vencer no reduto da US Esch e caso o Progrès Niederkorn não ganhe em casa do antepenúltimo Rosport, na 24° jornada da Liga BGL.

A três jornadas do final do campeonato, os atuais campeões nacionais e líderes do campeonato, o F91 tem cinco pontos de avanço sobre o Progrès.

Na luta pelos lugares europeus, o Fola, terceiro classificado, desloca-se ao reduto do RM Hamm Benfica, que ainda luta pela manutenção.

Programa completo da 24ª jornada da Liga BGL:

Sexta-feira:

Differdange-Hostert (19:30)

Domingo:

F91 Dudelange-US Esch (16:00)

Jeunesse-Strassen (16:00)

Hamm Benfica-Fola (16:00)

Rosport-Progrès (16:00)

Mondorf-Pétange (16:00)

Rodange-Racing (16:00).

