F91 lidera isolado a Liga BGL

O campeão nacional F91 Dudelange lidera isolado o campeonato após ter vencido este fim de semana na deslocação ao reduto do Rodange, por 2-1, em jogo da 17° jornada da Liga BGL de futebol.

Turpel (66m) e Dobros (90+3) fizeram os golos do F91, enquanto Alverdi (88) marcou o tento do Rodange.

Foto: Stéphane Guillaume

Com este resultado, o F91 mantém a liderança isolada do campeonato, com 38 pontos, mais um do que o Progrès Niederkorn (37 pontos), que venceu na receção à US Esch.



A fechar o pódio do escalão principal do futebol luxemburguês, o Differdange foi ao reduto do Rosport vencer por 2-1.

Confira todos os resultados da ronda deste fim de semana

Resultados e classificação à 17° jornada da Liga BGL, AQUI :



Rouspert 1-2 Déifferdeng03

Fola 3-1 Stroossen

Racing 2-3 Union Titus Pétange

Progrès Nidderkuer 3-1 US Esch

RM Hamm Benfica 0-0 Mondorf

Hueschtert 1-2 Jeunesse

Rodange 1-2 F91 Dudelange.





Resultados e classificação à 17° jornada da Promoção de Honra, AQUI :

Rëmeleng 4-1 Gréiwemaacher

Kanech 1-1 Hesper

Millebach 1-0 FF Norden02

Mäertert-Waasserbëlleg 2-0 Union05 Käl/Téiteng

Sandweiler 1-2 Käerjeng

Ierpeldeng 2-1 Mamer

Wooltz 0-2 Etzella.



Paulo Dâmaso



