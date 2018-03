F91 goleou Rosport e resgata liderança

O campeão nacional F91 Dudelange recebeu e venceu este domingo o Rosport, por 4-0, em jogo da 18° jornada da Liga BGL de futebol, e resgatou a liderança do primeiro campeonato de futebol do Luxemburgo.

O campeão nacional F91 Dudelange recebeu e venceu este domingo o Rosport, por 4-0, em jogo da 18° jornada da Liga BGL de futebol, e resgatou a liderança do primeiro campeonato de futebol do Luxemburgo.

A vitória do F91 foi desenhada com golos de Soumaré (16m), Stolz (25m) e Turpel (35m e 49m). Com este triunfo, o F91 voltou à liderança do campeonato, com 41 pontos, os mesmos que o Progrès Niederkorn, que venceu o Differdange, por 2-1. No entanto, a diferença de golos (+1) é favorável aos campeões nacionais.

F91 - Rosport

Nesta ronda, o RH Hamm Benfica, orientado pelo português Daniel Santos, foi derrotado na casa da Jeunesse, por 3-0. Com este resultado, a Jeunesse subiu provisoriamente ao terceiro lugar, com 30 pontos. Já os encarnados de Cents desceram ao 8° lugar, com 23 pontos.

Já na cauda da classificação, a US Esch, do treinador luso Pedro Resende recebeu o Racing e conquistou um ponto precioso, ao empatar (1-1). No final, a equipa da 'metrópole do ferro' queixou-se de alguns erros de arbitragem no jogo. A US Esch continua no último lugar do campeonato, agora com 4 pontos.

De referir que a partida entre o Mondorf e o Rodange foi adiada devido à falta de condições do terreno de jogo. O encontro será disputado em data a definir.

Na Promoção de Honra (PH), escalão secundário do futebol luxemburguês, o Sandweiler, orientado pelo treinador português Vítor Pereira, venceu por 3-0 na deslocação ao reduto do Mamer. O campeonato da PH é liderado pelo Rumelange, que perdeu (1-0) em casa do Etzella.

Resultados da 18° jornada da Liga BGL, 18/03/2018, AQUI :



Jeunesse 3-0 RM Hamm Benfica

US Esch 1-1 Racing

Union Titus Pétange 2-3 Fola

F91 Dudelange 4-0 Rosport

Strassen 3-0 Hostert

Mondorf – Rodange (adiado)

Differdange 1-2 Progrès Niederkorn.

Resultados da 18° jornada da Promoção de Honra, 18/03/2018, AQUI:

Hesperange 5-3 Erpeldange

Etzella 1-0 Rumelange

Käerjéng 4-1 Wiltz

Kayl/Tétange 0-1 Muhlenbach

FF Norden – Canach (adiado)

Mamer 0-3 Sandweiler

Grevenmacher 0-1 Mertert/Wasserbillig.

Paulo Dâmaso



