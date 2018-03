O Progrès Niederkorn reassumiu hoje a liderança do campeonato após ter empatado em casa frente ao Strassen (1-1), em jogo da 15° jornada da Liga BGL de futebol, e ao beneficiar do escorregão do F91, que foi derrotado pela Jeunesse (3-1) no dérbi de Esch.

F91 escorrega e Progrès aproveita

O Progrès Niederkorn reassumiu hoje a liderança do campeonato após ter empatado em casa frente ao Strassen (1-1), em jogo da 15° jornada da Liga BGL de futebol, e ao beneficiar do escorregão do F91, que foi derrotado pela Jeunesse (3-1) no dérbi de Esch.

O Progrès Niederkorn chegou à liderança do campeonato após empatar esta noite em casa frente ao Strassen. Kerger, aos 27 minutos, colocou o Progrès na frente do marcador, mas Agovic (61m) acabaria por selar o empate final.

Com este resultado, o Progrès passou a liderar o campeonato em igualdade pontual com o F91. Ambas as formações têm agora 38 pontos. O campeão nacional em título, F91 Dudelange deixou escapar a liderança ao perder no dérbi de Esch, em casa da Jeunesse, por 3-1.

Jeunesse - F91 Foto: Christian Kemp

Todorovic (12m), N'Diaye (28m) e Stumpf (84m) marcaram para os homens da Jeunesse. O F91 ainda reduziu por intermédio de Da Cruz (90+2m).

Com este resultado, a Jeunesse ‘agarra’ o quarto lugar, com 27 pontos. Na luta pelos lugares ‘europeus’, o Differdange foi a Cents, ao reduto do Hamm Benfica, vencer, por 1-0, com Ribeiro Alves (53m) a marcar o golo solitário. O Differdange mantém o terceiro lugar, agora com 29 pontos. Já o Hamm Benfica é 7°, com 23.

No campeonato da Promoção de Honra disputou-se esta quarta-feira à noite a 15° jornada, que estava em atraso. Nesta ronda, destaque para o Rumelange que recebeu e bateu o FF Norden, por 2-0, e mantém a liderança do escalão secundário.

Muhlenbach - Canach Foto: Stéphane Guillaume

Na sua perseguição, o Käerjeng voltou a falhar, ao perder 1-0 em casa do Erpeldange. Destaque ainda para o Sandweiler, do português Vítor Pereira, que recebeu e bateu o aflito Grevenmarcher, por 3-1. Com este resultado, o Sandweiler subiu ao 7° lugar, com 21 pontos.

Resultados da 15° jornada da Liga BGL (14/03/2018), AQUI:



Jeunesse 3-1 F91

RM Hamm Benfica 0-1 Differdange

Rodange 1-0 US Esch

Rosport 0-2 Titus Pétange

Progrès Niederkorn 1-1 Strassen

Racing RFCUL 2-1 Fola

Hostert 1-3 Mondorf.

Resultados da 15° jornada da Promoção de Honra (14/03/2018), AQUI:

Sandweiler 3-1 Grevenmacher

Wiltz 3-2 Kayl-Tétange

Rumelange 2-0 FF Norden

Muhlenbach 2-0 Canach

Erpeldange 1-0 Käerjéng

Mertert-Wasserbillig 2-5 Hesperange

Mamer 1-4 Etzella.



Paulo Dâmaso



