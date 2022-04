As duas formações têm apenas dois pontos de diferença e vão defrontar-se este domingo, às 16h.

Futebol

F91 e Hesperange disputam liderança da Liga BGL no domingo

A Liga BGL de futebol, o principal escalão do futebol luxemburguês está ao rubro, quando faltam disputar quatro jornadas para o fim do campeonato.

O líder, F91 Dudelange, que vem de duas derrotas consecutivas, vai receber o segundo classificado, Hesperange.

Quem poderá intrometer-se nesta luta é o Fola de Esch, terceiro classificado, a três pontos do líder, que vai jogar no terreno do Hostert, à mesma hora.

Os outros jogos da 27ª jornada, incluem: Wiltz - Rodange; Jeunesse - Strassen; Tutis Pétange - Differdange; Mondorf - Etzella; Niederkorn - Hamm Benfica e Racing - Rosport, o único jogo agendado para sábado, às 16h.O F91 Dudelange lidera o campeonato com 55 pontos, seguido pelo Hesperange, com 53 e pelo Fola, com 52. O Hamm Benfica é último, com 3 pontos.



