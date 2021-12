Há mexidas no topo da tabela da Liga BGL de futebol, depois da 14ª jornada, que se disputou no fim de semana.

Futebol

F91 Dudelange volta à liderança isolada da Liga BGL

Henrique DE BURGO Há mexidas no topo da tabela da Liga BGL de futebol, depois da 14ª jornada, que se disputou no fim de semana.

O F91 Dudelange venceu o Rodange por 5-1 e está novamente sozinho na liderança do campeonato, com 30 pontos. Em segundo lugar está agora o Niederkorn, com 29 pontos, depois de ter goleado o Etzella por 6-0.

O Strassen foi empatar a uma bola, em casa do Hostert, e desceu para o terceiro lugar, com menos dois pontos do que o líder (28). Já o Racing Luxemburgo voltou a perder, desta vez em casa, por 1-0, contra o Fola de Esch, e mantém os 27 pontos.

Nos outros jogos, o Wiltz venceu o Hamm Benfica por 1-0. Os encarnados de Cents estão em último lugar, com apenas três pontos. A Jeunesse venceu o Hesperange também por 1-0 .

O Rosport foi vencer o Titus Pétange por 3-0, e o Mondorf empatou por três bolas na receção ao Differdange.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.