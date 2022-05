O F91 Dudelange continua líder da Liga BGL de futebol depois de ter recebido e vencido no domingo o Hesperange, que estava a dois pontos de distância.

Futebol

F91 Dudelange vence e atira Hesperange para o terceiro lugar

Henrique DE BURGO O F91 Dudelange continua líder da Liga BGL de futebol depois de ter recebido e vencido no domingo o Hesperange, que estava a dois pontos de distância.

Com esta vitória, por 1-0, a equipa treinada por Carlos Fangueiro soma 58 pontos, mas tem agora o Fola de Esch como perseguidor, a três pontos. O Fola é atualmente a equipa com mais vitórias seguidas, depois de vencer o Hostert por 3-2.



Nos outros jogos da 27.ª jornada, o Niederkorn venceu o Hamm Benfica por 5-1, o Mondorf derrotou o Etzella por 2-1, enquanto o Titus Pétange perdeu em casa por 2-1 contra o Differdange.

Por fim, a Jeunesse também perdeu em casa, por 2-1, contra o Strassen, o Wiltz derrotou o Rodange por 2-0 e o Racing venceu o Rosport por 2-1.

Com três jornadas por disputar, o F91 Dudelange é líder com 58 pontos, seguido pelo Fola de Esch, com 55 pontos. O terceiro lugar é agora partilhado por Hesperange e Differdange, com 53. O Hamm Benfica é último com quatro pontos.



