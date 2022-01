O golo vitorioso da equipa treinada por Carlos Fangueiro foi marcado por Dejvid Sinani.

F91 Dudelange vence CSKA Moscovo em jogo particular

Henrique DE BURGO

O atual líder da Liga BGL, F91 Dudelange, venceu ontem o CSKA Moscovo por 1-0, num jogo particular na cidade espanhola de Alicante, onde está a estagiar. O golo vitorioso da equipa treinada por Carlos Fangueiro foi marcado por Dejvid Sinani.

O campeonato luxemburguês encontra-se na pausa de inverno e deverá recomeçar, com a 16ª jornada, no dia 6 de fevereiro.

O F91 Dudelange lidera atualmente a tabela com 33 pontos, mais um do que o Niederkorn e mais dois do que o Strassen.







