A 28ª e antepenúltima jornada da Liga BGL de futebol joga-se este fim de semana.

Futebol

F91 Dudelange vai a Rodange tentar segurar liderança isolada

Henrique DE BURGO A 28ª e antepenúltima jornada da Liga BGL de futebol joga-se este fim de semana.

A ronda começa esta sexta-feira, com o Rosport - Titus Pétange, às 20h.



O líder, F91 Dudelange, entra em campo no domingo, com uma visita ao Rodange, a partir das 16h. A equipa de Carlos Fangueiro tem apenas três pontos de vantagem para o segundo classificado, o Fola de Esch, que recebe este sábado o Racing Luxemburgo.

No sábado, às 16h, jogam-se ainda o Etzella - Niederkorn e o Hamm Benfica - Wiltz. No domingo, o Differdange recebe o Mondorf, o Strassen faz o mesmo ao Hostert e o Hesperange acolhe a Jeunesse.

A três jornadas do fim, o F91 Dudelange é primeiro com 58 pontos, seguido pelo Fola, com 55, e pelo Hesperange e Differdange, com 53. O Hamm Benfica é último com 4 pontos.



