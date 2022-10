A equipa treinada pelo português Carlos Fangueiro somou mais três pontos, ao vencer no terreno do Fola de Esch.

Futebol

F91 Dudelange soma oitava vitória consecutiva na liga BGL

Henrique DE BURGO A equipa treinada pelo português Carlos Fangueiro somou mais três pontos, ao vencer no terreno do Fola de Esch.

O campeão do Luxemburgo em futebol, F91 Dudelange, continua sem perder pontos à oitava jornada da Liga BGL. A equipa treinada por Carlos Fangueiro somou mais três pontos, ao vencer no terreno do Fola de Esch, por 2-0, este domingo.

O seu perseguidor e também candidato ao título, Hesperange, foi igualmente vencer fora, 2-1, frente ao Differdange, enquanto o Hostert fugiu dos últimos lugares ao vencer o Niederkorn por 1-0.

Nos outros jogos deste domingo, o Mondercange perdeu na receção ao Mondorf, por 2-1, o Etzella empatou a uma bola contra o Käerjeng e o Titus Pétange despachou o Rosport por 5-1.

O Strassen venceu o Wiltz por 4-3 e o Racing recebeu e derrotou a Jeunesse d'Esch por 2-1.

O F91 Dudelange é líder com 24 pontos, seguido pelo Hesperange, com 22. O Racing é terceiro com 14. O Rosport segue em último com 4 pontos.



