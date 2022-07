Equipa treinada por Carlos Fangueiro venceu esta terça-feira os albaneses do KF Tirana.

Liga dos Campeões

F91 Dudelange passa à segunda fase das eliminatórias da Champions

Henrique DE BURGO Equipa treinada por Carlos Fangueiro venceu esta terça-feira os albaneses do KF Tirana.

O F91 Dudelange foi vencer esta terça-feira no terreno do KF Tirana, da Albânia, por 2-1, no jogo da segunda mão da primeira ronda de eliminatórias da Liga dos Campeões.

Os golos da equipa treinada pelo português Carlos Fangueiro foram marcados por Filip Bojic, aos 50', e Dejvid Sinani, aos 61'. Os albaneses marcaram o golo de honra aos 78'.

Carlos Fangueiro, o treinador português que conquistou o Luxemburgo É o primeiro treinador português a sagrar-se campeão do Luxemburgo. Ao leme do F91 Dudelange, Fangueiro conseguiu alcançar o sonho da Champions. O primeiro jogo é já hoje.

Depois de ter vencido na semana passada por 1-0 em casa, o campeão do Luxemburgo passa para a segunda fase de eliminatórias com o resultado de 3-1 nos dois jogos.

Na segunda fase, o F91 Dudelange vai jogar contra o vencedor do jogo entre os romenos do Cluj e os arménios do Pyunik, a ser disputado esta quarta-feira.



