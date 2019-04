O Union Mertert-Wasserbillig, único representente do segundo escalão do futebol luxemburguês, acolhe no seu campo o Etzella, na outra meia final, e poderá fazer história se chegar pela primeira vez à final no seu historial.

F91 Dudelange - Niederkorn, a final antecipada da Taça do Luxemburgo

O Union Mertert-Wasserbillig, único representente do segundo escalão do futebol luxemburguês, acolhe no seu campo o Etzella, na outra meia final, e poderá fazer história se chegar pela primeira vez à final no seu historial.

O sorteio das meias finais da Taça do Luxemburgu em futebol, realizado hoje na sede da Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF), ditou os seguintes encontros: F91 Dudelange - Progrès Niederkorn e Union Mertert-Wasserbillig - Etzella.



Os dois jogos disputam-se a 24 de abril, com destaque para o duelo entre Dudelange e Niederkorn, considerado uma final anticipada. Depois de ter eliminado o Mondorf já no prolongamento, o vencedor do troféu em 2017 recebe o Progrès que na quarta-feira foi a Muhlenbach eliminar a equipa local.

Nos encontros referentes aos oitavos de final da taça FLF, o sorteio ditou os seguintes jogos, que se disputam, também, a 24 de abril, exclusivamente entre clubes da Divisão 1: Alliance Äischdall - Union 05 Kayl-Tétange, Union Remich-Bous - CS Grevenmacher, Berdenia Berbourg - FF Norden 02 et YB Weiler-la-Tour - Minerva Lintgen.









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.