O campeão luxemburguês está a um passo de repetir a presença da fase de grupos da competição europeia na qual participou pela primeira vez na época passada.

F91 Dudelange garante ‘play-off’ da Liga Europa

O campeão luxemburguês está a um passo de repetir a presença da fase de grupos da competição europeia na qual participou pela primeira vez na época passada.

O F91 Dudelange qualificou-se ontem para o ‘play-off’ da Liga Europa, ao vencer por 1-0 no reduto do Kalju, da Estónia, na segunda mão da terceira pré-eliminatória da prova. No jogo da primeira mão, no estádio Josy Barthel, o F91 venceu por 3-1. O golo dos luxemburgueses foi apontado aos 56 minutos por Danel Sinani.

A formação de Dudelange irá agora medir forças com o vencedor do encontro entre os arménios do Ararat e a equipa do Saburtado Tbilisi, da Geórgia, que se defrontam esta quarta-feira.

Se ultrapassar a próxima fase da prova, o F91 volta a marcar presença na fase de grupos da Liga Europa, algo que alcançou pela primeira vez na época passada, tornando-se o primeiro clube luxemburguês a conseguir esse feito.