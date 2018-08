O F91 Dudelange escreveu esta quinta-feira a mais bela página da seus 27 anos de vida ao tornar-se a primeira equipa luxemburguesa da história a conseguiu o apuramento para a Liga Europa.

F91 Dudelange faz história e entra na fase de grupos da Liga Europa

O F91 Dudelange escreveu esta quinta-feira a mais bela página da seus 27 anos de vida ao tornar-se a primeira equipa luxemburguesa da história a conseguiu o apuramento para a Liga Europa.

Depois do merecido triunfo por 2-0 frente ao Cluj, campeão da Roménia, no estádio Josy Barthel, há uma semana, em jogo da primeira mão do play-off de apuramento da Liga Europa, os campeões grã-ducais voltaram a vencer, agora no reduto do adversário, por 3-2, selando um apuramento a todos os títulos excecional e para muitos inesperado.



Com uma exibição em cheio, os comandados de Dino Toppmöller estiveram, contra todas as expetativas, a vencer por 3-0 com um 'bis' de Sinani e um golo de Turpel, tendo os romenos reduzido o resultado para 2-3 apenas nos últimos minutos da partida.

Uma exibição para a história do F91 e do futebol luxemburguês. Foto: Nikola Novakovic

Controlando inteligentemente todo o encontro, a formação de Dudelange dividiu o domínio do jogo na primeira parte, mas no início da etapa complementar, Sinani abriu o marcador com um marcou um golo de bandeira, aos 51 minutos, e dois minutos volvidos voltou a marcar, sentenciando a partida.

Completamente desorientados, os romenos nunca conseguiram ultrapassar a excelente organização dos campeões luxemburgueses que aumentaram para 3-0 com uma penalidade convertida por David Turpel, confirmando um domínio aplaudido pelos espetadores romenos que se renderam à mais valia dos adversários, já felicitados um pouco por toda a Europa que agora passa a ter uma equipa luxemburguesa entre os 'grandes' do futebol do Velho Continente.



Á. Cruz



CFR Cluj - F91 Dudelange 2-3

Esttádio Constantin Radulescu, arbitragem dos italianos M. Massa, assistido por Meli e Preti



12.000 espetateurs

Evolução do marcador: 0-1 Sinani (50'), 0-2 Sinani (53'), 0-3 Turpel (78'), 1-3 Tambe (85'), 2-3 Omrani (88').

Cantos: 13 (5+8) para o Cluj; 2 (1+0) para o Dudelange.

Cartões amarelos: Males (53') e Omrani (57e) para o Cluj.

EQUIPAS:

CFR CLUJ: Fernandez; Manea, Paulo Vinicius, Lang, Camora (cap.); Bordeianu (54' Paun), Ionita, Males; Mailat (46' Tambe), Tucudean (68' Baptista), Omrani.

Suplentes não utilizados: Arlauskis, Hoban, Muresan, Peteleu.

Treinador: António Conceiçãoo.

F91 DUDELANGE: Frising; Malget (78e Jordanov), Schnell (cap.), Prempeh, El Hriti; Stolz, Cruz, Couturier, Mélisse; Sinani (87e Ibrahimovic), Turpel (90+2 Pokar).

Suplentes não utilizados: Esposito, Bisevac, Pokar, Stumpf, Perez.

Treinador: Dino Toppmöller.

