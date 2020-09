O F91 Dudelange faz parte da lista das 30 equipas mundiais com mais títulos conquistados nas últimas duas décadas, de acordo com um ranking do site desportivo alemão Transfermarkt.

F91 Dudelange entre as equipas mundiais com mais títulos no século XXI

De acordo com o Transfermarkt, o clube de Dudelange, treinado este ano pelo português Carlos Fangueiro, aparece em 17° lugar com 25 títulos, à frente de clubes como o Manchester United (24 títulos), Galatasaray (23) ou Juventus (22).

A lista é liderada pelo clube egípcio Al Ahly. A antiga equipa do treinador Manuel José arrecadou uma média de dois troféus por ano, somando 41 títulos. Seguem-se o Bayern Munich, com 40 títulos, o Lincoln Red, do Gibraltar (com 40), o Barcelona (34) e o FC Porto, com 33 troféus. O Benfica figura ainda na lista, no 25° lugar, com 22 títulos.

