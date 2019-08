A vitória por 3-1 frente à modesta formação estoniana do Kalju, na noite desta quinta-feira no estádio Josy Barthel, coloca o campeão luxemburguês com um pé no play-off de acesso à fase de grupo, tal como na época passada.

F91 Dudelange com a fase de grupos da Liga Europa de novo no horizonte

A vitória por 3-1 frente à modesta formação estoniana do Kalju, na noite desta quinta-feira no estádio Josy Barthel, coloca o campeão luxemburguês com um pé no play-off de acesso à fase de grupo, tal como na época passada.

Um 'hat-trick' do alemão Dominik Stolz assegurou a importante vitória do F91 Dudelange na receção à congénere do Kalju, da Estónia, no encontro da primeira mão da terceira eliminatória da Liga Europa.

Frente a uma equipa frágil e sem grande produção futebolística, o campeão do Luxemburgo entrou a dominar a partida e inaugurou o marcador aos 28 minutos, por Stolz. Dois minutos depois, surgiu o segundo golo, da autoria do mesmo jogador, fruto de um domínio que o adversário dificilmante podia contrariar.

Mas, já perto do final do primeiro tempo, um mau alívio da defesa local permitiu o golo dos forasteiros que foram para o intervalo a perder por 2-1.



Na etapa complementar, o Dudelange continuou a mandar no jogo e aumentou a vantagem de novo graças a Dominik Stolz que selou um triunfo que abre as portas da qualificação ao F91 Dudelange que poderá estar perto de alcançar de novo a proeza de chegar à fase de grupo da competição.



É que se o Dudelange passar esta eliminatória vai defrontar o vencedor do encontro entre os arménios do Ararat e a equipa do Saburtado Tbilisi, da Geórgia, à partida mais acessíveis que os romenos do CLUJ que o campeão luxemburguês eliminou no ano passado.



Danel Sinani (de branco) e o Dudelange obtiveram uma vitória importante diante do Kalju. Foto: Fernand Konnen

Dudelange - Kalju 3-1

Estádio Josy Barthel, arbitragem do português de Fábio Veríssimo, assistido por Luís Campos e Pedro Nuno.

1.239 espetadores. Resultado ao intervalo: 2-1.

Golos: 1-0 Stolz (28'), 2-0 Stolz (30'), 2-1 Puri (41'), 3-1 Stolz (75').

Cartões amarelos: Delgado (19') para o Dudelange, Avilov (68'), Klein (73') para o Kalju.

Cartão vermelho: Kirss (90')

DUDELANGE (4-4-2): Kips; Bouchouari, Schnell (cap), Delgado, Kirch (90+1 Lesquoy); Bernier, Morren, Pokar, Klapp; Stolz (84' Natami), Sinani.

Jogadores não utilizados: Moutha-Sebtaoui, Cools, Cabral, Garos, Bougrine.

Treinador: Emilio Ferrera.

NOMME KALJU (4-4-2): Londak; Kulinits, Uggè (cap), Avilov, Markovych; Puri, Mbu Alidor, Tjapkin, Paur (60e Mata); Subbotin (73' Kirss), Klein (84' Khomutov).

Jogadores não utilizados: Teles, Reintam, Masitsev, Ivanjusin.

Treinador: Roman Kozhukhovskyi.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.