O F91 Dudelange venceu hoje no reduto do Titus Pétange, por 3-1, em jogo da 23° jornada da Liga BGL de futebol. A três jornadas do final da liga, o F91 está cada vez mais perto de conquistar o bicampeonato.

F91 Dudelange: Bicampeonato a caminho

Turpel (36m e 70m) e Ibrahimovic (66m) marcaram os tentos do campeão nacional, enquanto Bojic (8m) abriu o marcador a favor do Titus Pétange.

Com o triunfo, o F91 Dudelange soma 59 pontos e lidera a Liga BGL, com mais oito do que o Progrès Niederkorn, segundo classificado, que, contudo, tem um jogo a menos.

Com 51 pontos, o Progrès recebe segunda-feira o Rodange, no encerramento da jornada.

A fechar o pódio, o Fola cedeu um empate caseiro (1-1) no dérbi de Esch, frente à Jeunesse.

O Fola, 3° classificado, soma 41 pontos. Já a Jeunesse é 4°, com 38.

Na abertura da ronda, sábado à noite, o Racing recebeu e venceu o RM Hamm Benfica, por 1-0, com um golo do internacional luxemburguês, o lusodescendente Daniel da Mota.

No campeonato da Promoção de Honra há novo líder, à passagem da 23° jornada: o Etzella foi ao reduto do FF Norden, vencer por 4-2, e assumiu a liderança da PH, com 55 pontos.



Nesta ronda, a equipa de Ettelbruck beneficiou do ‘escorregão’ do Rumelange, que foi derrotado na deslocação a Erpeldange, por 3-2, e perdeu a liderança do escalão secundário.

Resultados da 23° jornada da Liga BGL, 29/04/2018:

Titus Pétange 1-3 F91 Dudelange

Strassen 2-1 Mondorf

US Esch 0-3 Differdange

Fola 1-1 Jeunesse

Hostert 1-3 Rosport

Racing 1-0 RM Hamm Benfica

Progrès Niederkorn - Rodange (20:00, 30/04).

Classificação da Liga BGL, AQUI .



Resultados da 23° jornada da Promoção, 29/04/2018 :

FF Norden 2-4 Etzella

Hesperange 1-2 Käerjeng

Mäertert-Waasserbëlleg 0-1 Wiltz 71

Käyl/Tétange 1-1 Grevenmarcher

Canach 4-3 Mamer

Mulhenbach 1-1 Sandweiler

Erpeldange 3-2 Rumelange.

Classificação da Promoção de Honra, AQUI .



