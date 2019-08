Campeão luxemburguês recebe amanhã o Ararat e basta-lhe vencer por 1-0 para anular a derrota sofrida em Erevan por 2-1. O que parecia impensável há um ano, poderá repetir-se. Ricky Delgado, defesa de origem cabo-verdiana do F91, garante que só pensa vencer a ’final’.

F91 Dudelange a um golo da fase de grupos da Liga Europa

“O encontro de quinta-feira, frente aos arménios do Ararat, vai ser uma autêntica final. Poderá até ser o jogo mais importante da época para todos nós”, assegura Ricky Delgado, defesa do F91 Dudelange.

A derrota em Erevan por 2-1, já em período de descontos, há uma semana, abre boas perspetivas ao campeão luxemburguês de voltar a disputar a fase de grupos de Liga Europa, algo que o longilíneo central considera “um marco histórico na carreira de qualquer jogador”.

Uma vitória por 1-0 ou por mais que um golo de diferença será suficiente para voltar a colocar o Dudelange entre a elite do futebol europeu e, consequentemente, nas primeiras páginas da imprensa europeia.

O defesa internacional pela seleção luxemburguesa sabe da importância que este [possível] apuramento assume para a equipa e para o futebol grão-ducal: “Vamos ter que entrar em campo concentrados, solidários e também cientes do nosso valor. Estamos a meio da eliminatória e o adversário encontra-se em vantagem, mas sabemos que temos qualidade para dar a volta ao resultado como já o provámos nos jogos anteriores”, sintetiza.

Autor do golo do empate (1-1) no jogo contra os macedónios do norte do Shkëndija, no estádio Josy Barthel, Ricky recorda que “o apoio dos sócios e simpatizantes vai ser fundamental para ajudar a equipa a vencer”. Para o jogador que no início da época trocou a Jeunesse d’Esch pelo F91, “o fundamental é conseguirmos marcar pelo menos um golo e não sofrermos nenhum”.

A ausência do avançado Dominik Stolz, um dos jogadores mais influentes na manobra do F91, é uma baixa importante para a formação luxemburguesa. Delgado lamenta a baixa do colega, mas garante que “existem várias opções de escolha dentro do plantel. O jogador que for chamado para o substituir vai com toda a certeza fazer um grande jogo. O mais importante é que toda a equipa dê o seu melhor para que este sonho que todos acalentamos se torne realidade”, vinca.

“Num jogo com esta importância os níveis de motivação são sempre muitos altos. Existe uma dose considerável de ansiedade, mas acredito que poderemos voltar a fazer história e chegar à fase de grupos da Liga Europa”, um feito que no início da época muitos consideravam irrepetível.

A saída de grande parte dos titulares e a entrada de cerca de 20 novos jogadores enfraqueceram a equipa que necessita de tempo para ganhar entrosamento e rotinas próprias ao modelo de jogo.

No entanto, e apesar de as exibições nem sempre terem sido convincentes, os resultados foram aparecendo e a equipa encontra-se, de novo, às portas da fase de grupos da Liga Europa, contra todas as previsões. O defesa mostra-se consciente de que o percurso ’europeu’ não foi o mais difícil, mas recorda que “no futebol são os resultados que contam”.

“Chegámos aqui por mérito próprio e agora temos de aproveitar esta hipótese de voltar à ribalta europeia. Estamos a um golo de o conseguir e é por esse resultado que vamos morrer em campo quinta-feira”, garante.

O F91 Dudelange começou por disputar a pré-eliminatória da Liga dos Campeões, na qual foi ingloriamente eliminado pelos malteses do La Valletta e entrou nas pré-eliminatórias da Liga Europa.

Eliminou os macedónios do Shkëndija (vitória na Macedónia por 2-1 e empate 1-1 no Luxemburgo) e depois os lituanos do Kalju (3-1 e 1-0), garantindo o ’play-off’ de acesso à fase de grupos da prova. Na primeira mão, perderam com os arménios do Ararat por 2-1, em Erevan, há uma semana, e amanhã querem fazer história nem que seja com uma vitória por 1-0.

