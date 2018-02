Um bis de Turpel deu este domingo a vitória ao campeão nacional F91 na receção ao Titus Pétange (2-1), em jogo da 11° jornada da Liga BGL de futebol, na estreia de Baltemar Brito, no comando técnico da equipa de Pétange.

F91 bate Titus Pétange e resgata liderança

Um bis de Turpel deu este domingo a vitória ao campeão nacional F91 na receção ao Titus Pétange (2-1), em jogo da 11° jornada da Liga BGL de futebol, na estreia de Baltemar Brito, no comando técnico da equipa de Pétange.

Um bis de Turpel deu hoje a vitória ao campeão nacional F91 na receção ao Titus Pétange (2-1), em jogo da 11° jornada da Liga BGL de futebol, na estreia de Baltemar Brito, no comando técnico da equipa de Pétange.

O F91 chegou ao triunfo e à liderança do campeonato com tentos de Turpel, aos 31 e aos 51 minutos de jogo. Gashi, aos 88m, marcou o tento de honra do Pétange.

Com o triunfo, o F91 resgatou o 1° lugar, agora com 32 pontos, apenas mais um do que o Progrès Niederkorn, segundo classificado. O Titus Pétange é nono, com 15 pontos.

Empate no dérbi de Esch



Nesta ronda, destaque para o empate (3-3) entre o Fola e Jeunesse, no dérbi da cidade de Esch-sur-Alzette. Com o empate, o Fola mantém o terceiro posto da classificação, com 22 pontos. Já a Jeunesse é sexta com 21 pontos.

O Hamm Benfica, do treinador português Daniel Santos, recebeu e empatou (1-1) com o Racing. Com este empate, os encarnados de Cents cairam para o para o 7° lugar, com 20 pontos.

No fecho da primeira volta do campeonato, o FC Differdange recebeu e goleou a US Esch, orientada pelo português Pedro Resende, por 4-1.

O Differdange é sexto, com 20 pontos, enquanto a US Esch que continua no último lugar, com 3 pontos.

Na Promoção de Honra cumpriu-se igualmente a 11° jornada, com destaque para o embate entre o Sandweiler e o Muhlenbach, orientados por Vítor Pereira e Paulo Gomes, respectivamente. Foi mais forte o Sandweiler que venceu por 2-0.

Resultados da 11° jornada da Liga BGL, 18/02:

Rosport 1-3 Hostert



RM Hamm Benfica 1-1 Racing



Jeunesse 3-3 Fola



Mondorf 3-1 Strassen



F91 Dudelange 2-1 Titus Pétange



Differdange 4-1 US Esch



Rodange 0-4 Progrès Nidderkuer (09/12/2017).

Resultados da 11° jornada da Promoção de Honra, 18/02:

Grevenmacher 2-2 Käyl/Tétange



Etzella 5-0 FF Norden



Käerjeng 1-2 Hesperange



Mamer 2-2 Canach



Sandweiler 2-0 Muhlenbach



Wiltz 0-3 Mäertert-Waasserbëlleg



Rumelange 0-3 Erpeldange.

(Paulo Dâmaso)



