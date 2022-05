A 30ª e última jornada da Liga BGL de futebol joga-se este fim de semana, com todas as partidas agendadas para as 16h de domingo.

F1 Dudelange vai festejar o título em Wiltz?

O F91 Dudelange tem tudo para ser campeão, mesmo perdendo. A equipa treinada por Carlos Fangueiro vai jogar no terreno do Wiltz, equipa que está atualmente em lugar de jogo de barragem para um lugar da Liga BGL.



A única equipa que poderá causar alguma surpresa é o Fola, que está a três pontos do líder. Mas para ganhar o campeonato terá de vencer o Mondorf, esperar que o Dudelange perca em Wiltz e conseguir uma reviravolta na vantagem dos golos.

Nos outros jogos, os despromovidos Hamm Benfica e Rodange vão receber, respetivamente, Jeunesse e Hostert. O Hesperange recebe o Racing e o Strassen joga com o Titus Pétange. Por fim, o Rosport, que vai ao jogo de barragem, recebe o Etzella, enquanto o Differdange joga o derbi local contra o Niederkorn.

Nesta última jornada, há ainda lugares europeus em disputa. O F91 Dudelange lidera com 64 pontos, seguido do Fola, com 61.



