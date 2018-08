Alemão da Ferrari foi o primeiro a cortar a meta em Spa, no regresso do Mundial após a pausa de verão. Hamilton e Verstappen completaram o pódio. Veja a fotogaleria com o aparatoso acidente que envolveu Hulkenberg e Alonso, mas não causou danos aos pilotos.

Fórmula 1: Vettel impõe-se na Bélgica

No regresso à competição após a pausa de verão, Sebastian Vettel (Ferrari) venceu o Grande Prémio da Bélgica em Fórmula 1, realizado no circuito de Spa-Francorchamps, terminando à frente de Lewis Hamilton (Mercedes) e de Max Verstappen (Red Bull). Hamilton continua a liderar o Mundial com 231 pontos, seguido por Vettel (214) e por Kimi Raikkonen (146). Por equipas lidera a Mercedes (375 pontos), seguida por Ferrari (360) e Red Bull (238).

Vettel surpreendeu Hamilton, que tinha a pole position, assumindo o comando logo depois da partida, marcada por um acidente espectacular em que o carro de Hulkenberg abalroou o de Alonso, este voou sobre o de Charles Leclerc e o de Raikkonen também foi atingido, conjugação que não causou danos aos pilotos, mas levou à entrada do safety car.





Ha sido un milagro que no haya pasado algo más grave.#BELmovistarF1 pic.twitter.com/MFqd5sKw19 — F1 en Movistar+ (@movistar_F1) 26 de agosto de 2018





6 O carro de Nico Hulkenberg atingiu o de Fernando Alonso e o deste voou sobre o de Leclerc. Foto: Reuters

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. O carro de Nico Hulkenberg atingiu o de Fernando Alonso e o deste voou sobre o de Leclerc. Foto: Reuters Momento do acidente, logo na primeira curva após a partida para o Grande Prémio da Bélgica. Foto: AFP O nível de destruição dos carros e o aparato levou a temer pela integridade física dos pilotos, mas todos saíram ilesos. Foto: AFP O estado em que ficou o carro de Fernando Alonso (McLaren), depois do acidente no começo do Grande Prémio da Bélgica, em Spa. Foto: Reuters O espanhol Fernando Alonso antes de deixar o McLaren, após o acidente que o levou a desistir do Grande Prémio da Bélgica. Foto: AFP Alonso a caminho da box da McLaren, depois do susto com o acidente na prova belga. Foto: Reuters

Na oitava volta, Raikkonen foi à box por causa dos efeitos causados pelo acidente, abandonando na volta seguinte. Ao mesmo tempo, Valtteri Bottas (Mercedes) realizava excelente recuperação que o levaria a terminar no quarto posto.

À medida que a prova avançava, Vettel ia aumentando a vantagem sobre Hamilton que se cifrava em quatro segundos à 16ª volta. A meio do Grande Prémio, Hamilton foi trocar de pneus, logo seguido por Vettel que iria reagir com tempos mais rápidos por volta. Mais tarde, Daniel Ricciardo abandonava devido a avaria (volta 31).

Sempre dominador, Sebastian Vettel acabaria por ser o primeiro a cortar e meta, embora Hamilton reduzisse os estragos ao terminar em segundo.

A próxima prova realiza-se a 2 de setembro em Itália, no circuito de Monza.





