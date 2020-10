A sessão de qualificação para o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 realiza-se este sábado, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, não sem polémica. São esperados 27.500 espetadores quando o número de casos em Portugal nunca foi tão elevado.

Fórmula 1. Qualificação para o GP de Portugal realiza-se este sábado

Nos treinos livres de sexta-feira, o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) cotou-se como o mais rápido nas duas sessões, enquanto o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), campeão mundial e líder do campeonato, com 230 pontos, foi apenas oitavo, a 1,368 segundos do seu colega.



Às 11:00 disputa-se ainda a terceira sessão de treinos livres, que antecede a qualificação, prevista para as 14:00.

O Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 é a 12.ª prova da temporada e disputa-se no Autódromo Internacional do Algarve no domingo, 24 anos depois da última passagem do 'Grande Circo' por Portugal.

O país vai acolher uma prova do campeonato do Mundo de Fórmula 1 pela 17.ª vez, beneficiando da revolução na época provocada pela pandemia de covid-19.

O Mundial de 2020 deveria ter começado em 15 de março, em Melbourne, na Austrália, com a primeira das 22 provas previstas, mas o eclodir da doença provocada pelo novo coronavírus levou ao cancelamento do Grande Prémio, dois dias antes da corrida.

Seguiram-se cancelamentos (13) e adiamentos de provas (cinco), em vários continentes, tendo a organização decidido, em abril, avançar com o campeonato, a partir de julho, com um calendário com 15 a 18 Grandes Prémios, maioritariamente concentrados na Europa.

A presença do GP de Portugal, que terá 27.500 espetadores, no calendário foi confirmada em 24 de julho.

