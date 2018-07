Britânico aumentou a vantagem no Mundial com a ajuda de Valtteri Bottas, seu companheiro de equipa. Vettel e Raikkonen fecharam o pódio na prova húngara.

Desporto 2 min.

Fórmula 1: Hamilton impõe-se na Hungria

Britânico aumentou a vantagem no Mundial com a ajuda de Valtteri Bottas, seu companheiro de equipa. Vettel e Raikkonen fecharam o pódio na prova húngara.

Lewis Hamilton (Mercedes) venceu o Grande Prémio da Hungria em Fórmula 1, 12ª prova do calendário do Mundial, cabendo a Sebastian Vettel e a Kimi Raikkonen, ambos da Ferrari, completarem o pódio.

Na classificação do Mundial, Hamilton comanda com 213 pontos, à frente de Vettel (189) e de Kimi Raikkonen (146).

Nos Construtores, a Mercedes lidera (345 pontos), seguindo-se Ferrari (335) e Red Bull (223).

Quanto ao Grande Prémio, Hamilton, que garantira a 77ª pole positon da carreira, arrancou sem problemas e manteve a liderança com vantagem tranquila até visitar a box para trocar de pneus à 26ª volta, altura em que o alemão Sebastian Vettel, que na altura já seguia em segundo lugar após uma primeira passagem de Valtteri Bottas pela box logo na 15ª volta, assumiu o comando.

Durante algum tempo, Hamilton beneficiou dos novos pneus e estabeleceu mesmo a volta mais rápida com a marca de 1m21s968, mas a vantagem de Vettel na frente ultrapassava os 14 segundos à 32ª do total de 70 voltas. Raikkonen pressionava Bottas à procura de lhe arrebatar o terceiro posto e, à 40ª volta, Vettel foi mesmo trocar de pneus, deixando a liderança de novo a Hamilton.

Foi a vez de Vettel melhorar o tempo de volta mais rápida com a marca de 1m21s381, mas seguia na terceira posição, atrás de Bottas, que constituía uma espécie de escudo protetor para Hamilton. O britânico dispunha de nove segundos de avanço sobre o companheiro de equipa e de 13 em relação ao germânico a duas dezenas de voltas do final.

Stoffel Vandoorne abandonou e o safety car virtual entrou em ação, sendo proibidas as ultrapassagens entre as voltas 51 e 52. Sempre com Bottas a opor resistência, a menos de dez voltas do fim o britânico seguia com 17 segundos de avanço sobre o Ferrari de Vettel. Na volta 65, este conseguiu ultrapassar Bottas, mas o seu carro foi tocado pelo do finlandês que acabou por também ser superado pelo Ferrari de Kimi Raikkonen e ainda cairia para o quinto posto, ultrapassado por Daniel Ricciardo (Red Bull), cuja partida fora feira do 12º posto na grelha.

Nas últimas três voltas, Sebastian Vettel realizou esforço desesperado para se aproximar de Hamilton, mas o piloto da Mercedes já controlava a corrida com 20 segundos de vantagem.

A próxima prova irá realizar-se apenas depois das férias de verão, a 26 de agosto, no circuito belga de Spa-Francorchamps.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.