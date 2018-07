Dobradinha da Mercedes com Bottas em segundo. Raikkonen (Ferrari) foi terceiro num Grande Prémio marcado pela desistência de Vettel que se despistou na volta 52, numa altura em que começou a chover, quando liderava a prova.

Fórmula 1: Hamilton ganha na Alemanha e volta a liderar o Mundial

Dobradinha da Mercedes com Bottas em segundo. Raikkonen (Ferrari) foi terceiro num Grande Prémio marcado pela desistência de Vettel que se despistou na volta 52, numa altura em que começou a chover, quando liderava a prova.

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) venceu o Grande Prémio da Alemanha em Fórmula 1, realizado no circuito de Hockenheim, após notável recuperação e erro de Sebastian Vettel (Ferrari) quando liderava, na volta 52 das 67. Valteri Bottas (Mercedes) e Kimi Raikkonen (Ferrari) completaram o pódio.

Autor da 55ª pole position da carreira, Vettel assumiu a liderança desde o início com excelente partida, enquanto Lewis Hamilton, cujo carro tivera problemas na qualificação e partira do 14º posto na grelha, voltava a realizar excelente recuperação, tal como sucedera na prova anterior em Silverstone: à 15ª volta já era sexto posicionado.

À 26ª volta, Vettel foi à box trocar de pneus, deixou Bottas no comando e regressou no quarto posto, três segundos à frente de Hamilton. Daniel Ricciardo (Red Bull) abandonou com problemas à 29ª volta, altura em que Bottas entrou na box da Mercedes para trocar de pneus. Pouco depois, os primeiros lugares eram já ocupados por Raikkonen, Vettel e Hamilton.

A 26 voltas do fim, Hamilton parou para mudar pneus, regressando à pista como quinto posicionado, atrás de Verstappen (Red Bull), a mais de 12 segundos de Vettel que voltara a liderar, à frente de Raikkonen. A chuva fez a sua aparição e, na volta 52, aconteceu o inesperado: Vettel saiu em frente numa curva e teve de desistir (primeiro abandono desde o Grande Prémio do Japão da temporada anterior). O safety car entrou em pista, Raikkonen foi à box e deixou Hamilton no comando.

A dez voltas do final, o safety car deixou a pista e Bottas atacou o comando do companheiro de equipa com Raikkonen por perto. O britânico respondeu com a volta mais rápida (1m15s745 e, mais tarde, 1m15s708 e 1m15s545), mantendo Bottas e Raikkonen à distância.

Na classificação geral, Hamilton voltou a desalojar Vettel do comando: soma 188 pontos contra 171 do alemão, seguindo-se Raikkonen (131) e Bottas (122). Em Construtores lidera a Mercedes com 310, à frente da Ferrari (302) e da Red Bull (211).

A próxima etapa do Mundial realiza-se dia 29 na Hungria.

