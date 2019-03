Domínio da Mercedes com Hamilton em segundo, enquanto Max Verstappen (Red Bull) completou o pódio.

Fórmula 1. Bottas ganha na Austrália

Domínio da Mercedes com Hamilton em segundo, enquanto Max Verstappen (Red Bull) completou o pódio.

O finlandês Valtteri Bottas, que não vencia uma prova desde o Grande Prémio de Abu Dhabi em 2017, começou a época de Fórmula 1 a ganhar ao impor-se no Grande Prémio da Austrália, à frente do companheiro de equipa, Lewis Hamilton, e de Max Verstappen (Red Bull). O domínio do nórdico foi total, até porque o pentacampeão mundial partiu mal e Bottas logo assumiu o comando, terminando com cerca de 22 segundos de avanço sobre Hamilton.

Tendo em conta que também conseguiu a volta mais rápida, Valtteri Bottas assume a liderança do Mundial com 26 pontos, incluindo um de bónus por ter sido o mais veloz em pista. Os Ferrari de Vettel e Leclerc terminaram em quarto e quinto lugares.

A próxima prova realiza-se no Bahrain, no circuito de Sakhir, a 31 de março

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.