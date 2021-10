Decisão deve-se a um desentendimento com a direção do RM Hamm Benfica.

'Fábrica de sonhos' do Benfica no Luxemburgo muda de casa

Sandro CABETE DOS SANTOS Decisão deve-se a um desentendimento com a direção do RM Hamm Benfica.

Após um desentendimento com a direção do RM Hamm Benfica, as escolinhas de futebol do Benfica criadas em 2019 em parceria com o Sport Lisboa e Benfica (SLB) transferiram-se para as instalações do Red Black Pfaffenthal, na capital.

Em declarações à Rádio Latina, Tony da Costa, diretor-geral das escolas do Benfica no Luxemburgo falou sobre o caso.

