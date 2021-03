Josep Maria Bartomeu é acusado de ter pago enquanto estava na direção do clube catalão a várias empresas para difamar adversários e defender a sua gestão.

Ex-presidente do FC Barcelona detido esta manhã pelo caso Barçagate

Agentes da polícia catalã detiveram na manhã desta segunda-feira o antigo presidente do FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, no âmbito do chamado "Barçagate", um caso em que se investiga a contratação, pelo clube catalão, de várias empresas que teriam conduzido campanhas de difamação contra várias figuras públicas que se opunham ao conselho de administração de então.

As autoridades procederam a buscas nos escritórios do FC Barcelona no estádio do Camp Nou em busca de documentação relacionada com este caso. Duas outras pessoas, para além do ex-presidente, foram detidas na mesma operação: Óscar Grau, antigo diretor geral do clube, e Román Gómez Pontí, chefe dos serviços jurídicos.

Campanhas de difamação

As autoridades suspeitam que algumas das empresas contratadas pelo clube sob o mandato de Bartomeu (2014 - 2020) teriam sido encarregues de criar certas campanhas nas redes sociais, através de contas que defendiam ou apoiavam o conselho de administração chefiado pelo então presidente, enquanto difamavam outros adversários deste grupo, tais como o ex-presidente Joan Laporta ou os futebolistas Gerard Piqué e Leo Messi.

Os crimes a serem investigados neste caso são gestão danosa e corrupção. A investigação, que está em curso há vários meses, prova que o FC Barcelona gastou um milhão de euros por ano neste projeto, dividido em diferentes contratos com pagamentos inferiores a 200 mil euros, provavelmente para que não fossem obstruídos pelas auditorias internas do clube.

Josep Maria Bartomeu e o seu conselho de administração demitiram-se em bloco em Outubro passado, após o "Barçagate" ter sido descoberto pela Cadena Ser.

