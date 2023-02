Christian Atsu foi encontrado com vida, com ferimentos num pé e perna, e com dificuldades respiratórias.

Sismo

Ex-jogador do FC Porto foi resgatado com vida dos escombros

Lusa Christian Atsu foi encontrado com vida, com ferimentos num pé e perna, e com dificuldades respiratórias.

O futebolista ganês Christian Atsu foi resgatado dos escombros de um prédio que colapsou na segunda-feira de madrugada, no seguimento do terramoto que atingiu a Turquia, informou esta terça-feira a Federação ganesa de futebol.

Na segunda-feira, um porta-voz do Hatayspor, atual clube de Atsu, tinha indicado que existia a ideia de que o antigo jogador do FC Porto, Rio Ave e Newcastle estava num prédio que tinha desabado com o tremor de terra.

Sismo. Luxemburgo não recebeu pedidos de ajuda de nacionais Não há, para já, indícios de que haja mortos ou feridos de nacionalidade luxemburguesa no sismo na Turquia e na Síria.

O paradeiro e a condição do avançado estavam por confirmar, apesar de a imprensa turca começar por informar na segunda-feira à noite que o avançado tinha sido encontrado com vida, com ferimentos num pé e perna, e com dificuldades respiratórias.

Já esta terça-feira de manhã, a Federação ganesa de futebol informou que o futebolista internacional tinha sido encontrado e resgatado, e que estará sob cuidados médicos.

“Recebemos algumas notícias positivas de que Christian Atsu foi resgatado com sucesso de um edifício que colapsou e que está a receber tratamento”, referiu na sua conta no Twitter a federação ganesa.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.