Jogador vai estar no Grão-Ducado em julho para participar em evento solidário.

Ex-futebolista

Mário Jardel vai dar autógrafos por uma boa causa no Luxemburgo

Henrique DE BURGO Jogador vai estar no Grão-Ducado em julho para participar em evento solidário.

Mário Jardel, antigo ponta de lança do FC Porto, Sporting e Beira-Mar, vai estar no Luxemburgo no dia 3 de julho. A vinda do jogador ao Grão-Ducado tem como objetivo a angariação de fundos para a associação "Oceano do Bem", que distribui bens de primeira necessidade à população carenciada no Brasil.

Lilia Gomes, empresária portuguesa e amiga do antigo futebolista, vai organizar o evento solidário, que vai ter lugar no dia 3 de julho no café 'Blannen Theis', em Grevenmacher (Grand-Rue, n° 9), a partir das 20h.

O evento vai servir para sortear camisolas do Sporting, Porto e Benfica autografadas por Mário Jardel. Os fundos vão reverter para a associação "Oceano do Bem".



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.