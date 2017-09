A Seleção Nacional feminina vai jogar para as posições 5-8 com a Hungria, depois de ter perdido com a Roménia, por 3-0, nos quartos de final do Campeonato da Europa de Equipas, no Pavilhão d'Coque, no Luxemburgo.

A partida com a Roménia foi dramática, com Fu Yu (n.º 39 do ranking mundial) a iniciar a partida frente a Daniela Dodean Monteiro (n.º 47). Depois de estar a perder por 1-2, a olímpica lusa conseguiu empatar a partida, estando em vantagem de 9-6 no quinto set, mas acabou por perder.

A partida entre Jieni Shao (n.º 85) e Elizabeta Samara (n.º 28) teve um desenrolar igual até ao 2-2. No quinto set a atleta portuguesa conseguiu recuperar de uma desvantagem de quatro pontos até empatar a 9, mas também acabou por sucumbir à jogadora romena.

Leila Oliveira (n.º 297) não conseguiu fazer frente a Bernadette Szocs (n.º 54) e foi derrotada por 0-3.

Resultados dos quartos de final:

Portugal, 0 – Roménia, 3

Fu Yu, 2 – Daniela Dodean Monteiro, 3 (11-8, 7-11, 6-11, 11-5, 9-11)

Jieni Shao, – Elizabeta Samara, (11-6, 4-11, 3-11, 13-11, 9-11)

Leila Oliveira, 0 – Bernadette Szocs, 3 (2-11, 4-11, 7-11)





Programa de Sexta-feira, dia 15

Competição Masculina

Quartos de Final – 19h00 – Portugal vs Croácia

Programa de Sábado, dia 16

10h00 – Posições 5-8 – Portugal vs Hungria.

