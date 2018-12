Seleção nacional enfrenta ainda Ucrânia, Sérvia e Lituânia na fase de apuramento que se realiza no próximo ano.

Europeu 2020. Portugal vem jogar ao Luxemburgo

A seleção nacional de futebol, detentora do título europeu, vem ao Luxemburgo para jogar a qualificação relativa à fase final de 2020 no Grupo B, defrontando ainda as congéneres de Ucrânia, Sérvia e Lituânia. O sorteio realizou-se hoje em Dublin, na Irlanda.

Mesmo que Portugal não termine num dos dois primeiros lugares que dão acesso direto à fase final, a sua presença na 'final four' da Liga das Nações assegura-lhe a repescagem para o playoff, tal como sucede com Suíça, Holanda e Inglaterra. Estão foram as seleções que ficaram em grupos de apenas cinco equipas por causa da participação na fase final da Liga das Nações, marcada para Portugal em junho do próximo ano.



Restantes grupos da fase de apuramento:

Grupo A

Inglaterra, República Checa, Bulgária, Montenegro e Kosovo.



Grupo C

Holanda, Alemanha, Irlanda do Norte, Estónia e Bielorrússia.



Grupo D



Suíça, Dinamarca, Irlanda, Geórgia e Gibraltar.



Grupo E

Croácia, País de Gales, Eslováquia, Hungria e Azerbaijão.



Grupo F

Espanha, Suécia, Noruega, Roménia, Malta e Ilhas Faroé.



Grupo G

Polónia, Áustria, Israel, Eslovénia, Letónia e Macedónia.



Grupo H

França, Islândia, Turquia, Albânia, Moldávia e Andorra.



Grupo I

Bélgica, Rússia, Escócia, Chipre, Cazaquistão e São Marino.



Grupo J

Itália, Bósnia, Finlândia, Grécia, Arménia e Liechtenstein.



O apuramento vai decorrer entre 21 de março e 19 de novembro de 2019, qualificando 20 seleções para a fase final. As outras quatro vagas são decididas entre 26 e 31 de março de 2020 nos quatro playoffs relativos ao desempenho das seleções nas respetivas ligas da Liga das Nações.

Baku (Azerbaijão), Copenhaga (Dinamarca), Londres (Inglaterra), Munique (Alemanha), Budapeste (Hungria), Roma (Itália), Amesterdão (Holanda), Dublin (República da Irlanda), Bucareste (Roménia), São Petersburgo (Rússia), Glasgow (Escócia) e Bilbau (Espanha) são as cidades-sede do Europeu de 2020, cuja fase final se realiza de 12 de junho a 12 de julho desse ano.