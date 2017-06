(ÁC) A 26a edição do torneio internacional de futebol Eurocup juntou no domingo e na segunda-feira, em Hesperange, dezenas de equipas com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos. Os craques de palmo e meio que vieram dos quatro cantos do Grão-Ducado e de países vizinhos puderam mostrar num belo relvado todas as qualidades para gáudio do muito público que compareceu no prestigiado evento.

Na categoria de ’bambinis’ (sub-7) o Racing Luxembourg foi o vencedor ao derrotar na final o Hamm Benfica na marcação de grandes penalidades por 3-2.

Nos ’pupilles’ (sub-9), os belgas do Ciney venceram na final o Fola por uma bola a zero e terminaram no primeiro lugar.

Na categoria de ’poussins’ (sub-11), a formação francesa do St. Avold levou a melhor na final frente à formação belga do Ciney na transformação de grandes penalidades (3-2), após um empate a zero no final do tempo regulamentar.

Quanto aos ’minimes’ (sub-13), a formação do RM Hamm Benfica derrotou na final o Racing Luxembourg, por 2-1 num dérbi da capital muito bem disputado.

Este ano notou-se a falta da equipa de sub-11 do Sport Lisboa e Benfica que costuma ser presença habitual no torneio.

