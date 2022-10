Euro2024. Luxemburgo e Portugal no mesmo grupo da fase de qualificação europeia

A selecção portuguesa de futebol defronta Suíça, Hungria, Ilhas Faroé, Letónia e Andorra no Grupo B europeu de qualificação para o Mundial de 2018 na Rússia, ditou o sorteio realizado em São Petersburgo, no sábado. No Grupo A, à selecção do Luxemburgo calhou a França, Bulgária, Bielorússia, Suécia, Holanda.