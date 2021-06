Stefan Lainer (18 minutos), Michael Gregoritsch (78) e Marko Arnautović (89) marcaram os golos dos austríacos, com o veterano Goran Pandev (28) a fazer o tento da Macedónia do Norte, que se estreou em fases finais.

Euro2020:

Áustria vence Macedónia do Norte

A Áustria estreou-se hoje com um triunfo sobre a Macedónia do Norte, por 3-1, no Euro2020 de futebol, no primeiro jogo do Grupo C da competição, disputado em Bucareste.

Stefan Lainer (18 minutos), Michael Gregoritsch (78) e Marko Arnautović (89) marcaram os golos dos austríacos, com o veterano Goran Pandev (28) a fazer o tento da Macedónia do Norte, que se estreou em fases finais.

